Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında: 'Bu yüzden 75 milyon Euro ödedi'

Galatasaray, Süper Lig'deki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle şampiyonluk için önemli bir adım attı ve puanını 74'e yükseltti. Derbinin ardından dünya basınında Galatasaray'ın aldığı galibiyetle şampiyonluğa çok yaklaştığına vurgu yapıldı.

İspanyol AS gazetesinde yer alan değerlendirmede, "Galatasaray şampiyonluğa doğru belirleyici bir adım attı. Bu galibiyetle Aslanlar bitime 3 maç kala Fenerbahçe'yle 7 puanlık fark yarattı ve neredeyse aşılmaz bir avantaj elde etti. Yüksek gerilimle başlayan maç Galatasaray şovuna dönüştü" denildi.

"BU YÜZDEN GALATASARAY VİCTOR OSİMHEN'E 75 MİLYON EURO ÖDEDİ"

Marca ise derbiyle ilgili değerlendirmesinde Victor Osimhen' öne çıkarıp şu ifadelere yer verdi:

"İşte bu yüzden Galatasaray Victor Osimhen'e 75 milyon Euro ödedi. Belki de kariyerinin en güzel golünü atmadı ama şampiyonluk yarışını neredeyse bitirmelerine yardımcı oldu."

Alman basınından Spox haberinde, "Leroy Sane'nin formasını giydiği Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa doğru büyük bir adım attı. Galatasaray, ezeli rakiplerinin yedi puan önünde yer alıyor ve kulüp tarihinin 26. ve üst üste dördüncü şampiyonluğa çok yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Kicker derbiyi, "Osimhen gol attı, Ederson kırmızı kart gördü. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında çekişmeli derbiyi kazandı. Türkiye Ligi şampiyonluk yarışında sonuç neredeyse belli oldu. Lig lideri Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0'lık rahat bir galibiyetle mağlup etti" şeklinde okuyucularına aktardı.

"EZİCİ BİR SKORLA MAĞLUP"

Fransız basınından L'Equipe, derbiyle için şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi ezici bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa doğru dev bir adım attı. İstanbul derbisinde gergin geçen maçta Galatasaray, Pazar gecesi Fenerbahçe'yi 3-0'lık rahat bir skorla mağlup ederek lig şampiyonluğunu neredeyse garantiledi. Üç kez üst üste şampiyon olan ekip, şampiyonluğu garantilemek için sadece bir galibiyete daha ihtiyaç duyuyor."

Foot Mercato'nun haberinde, "Galatasaray, Fenerbahçe'yi ezici bir üstünlükle mağlup ederek şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor" denildi.

SoFoot ise derbinin ardından, "Galatasaray, Pazar günü Rams Park'ta muhteşem bir gün geçirdi. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi (3-0) farklı bir skorla mağlup etti ve artık Türkiye Ligi şampiyonluğuna giden yolda hızla ilerliyor" ifadelerine yer verdi.

"LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ"

Galatasaray'ın derbi galibiyeti sonrası Calciomercato mücadele şu sözleri kulllandı:

"Pazar günü, Avrupa futbolunun en büyük maçlarından biri Türkiye'de oynandı. Süper Lig'in 31. haftasında, lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Her yıl tekrarlanan bu karşılaşma, bu kez tek taraflı bir mücadele oldu. Ligde bitime üç maç kala Galatasaray 74 puanla Fenerbahçe'nin yedi puan önünde yer alıyor ve Samsunspor'a karşı oynayacağı bir sonraki maçta şampiyonluğu garantileyebilir."

İngiliz basınından BBC ise derbiyi okuyucularıyla şöyle paylaştı:

"Victor Osimhen'in attığı golle maçın açılışını yapan Galatasaray, ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle skoru belirledi ve ligin bitimine üç maç kala Fenerbahçe'nin yedi puan önüne geçerek liderliğini pekiştirdi."