Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna sert yanıt: 'Şakasına bir takım değil'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük."

"BÖYLE ŞEYLER OLUYOR"

"Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence."

-"Maçın başında oyunu neden kontrol edemediniz?"

- Domenico Tedesco: "Sebebi şu; Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk."

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARDIK"

"İlk yarı ortadaydı. İki takım da karşılıklı olarak uzun top oynadı. Biz neden uzun top oynadık, normalde yaptığımız bir şey değil. Hatalarımızdan ders çıkardık. Beşiktaş maçına çok kötü başladık, bireysel hatalardan 2 gol yedik. Aslında o maçta yüksek riskli bir oyun sergilemeye çalışıyorduk. Bu nedenle bireysel hatalardan 2 gol yedik."

"İlk 10 dakikadaki oyunumuzla Galatasaray'ı kendi ceza alanında savunma yaparken görmek istiyorduk. Bunun için uzun toplarla oynayıp kontra baskıyla rakibi baskı altına almaktı. İlk 15 dakikadan sonra da normal oyunumuza geri dönecektik. Maç içinde şoka uğramaktansa rakibi şoka uğratmak amacıyla düşündük. Psikolojik avantaj elde etmek istedik. Fikrimiz buydu. Arkaya atmamız gereken topları, ikili mücadele bölgelerine attık."

"ZAMAN GE Ç İRMEYİ İYİ BİLİYORLAR"

"Sanchez'e giden bir topta Kerem ve Archie çarpıştı, Leroy Sane bireysel beceresi ve şanssız şekilde 1-0 geriye düştük. Geriye düşünce işiniz zor oluyor. Galatasaray yüksek seviye maçlar oynamaya alışık. Öne geçtikten sonra yatıp zaman geçirme hareketleri yapabiliyorlar. Bu tarz oyunu biliyorlar. İkinci yarı kontrol tamamen bizdeydi. Bu yüzden takımımla gurur duyuyorum."

"Biraz bizimle ve biraz da Galatasaray ile alakalı. 4-3-3'te basınca iki 8 numarayla basıyorsunuz rakibinize. Rakibiniz de bazen bir 6 bir 8, bugün iki 6 bir 8 ile oynadı. Kendi oyunumuzu onlara kabul ettirdik. Galatasaray değişiklik yaptı, bu iyi bir gösterge. 8 numarada İsmail ve Marco oynayınca stoperlere basması gerekiyor. Böyle olunca Edson'un öne çıkması gerekiyor. 4-3-3'te baskı yapınca merkezdeki tek forvet iki stopere basamayacağı için, diğer stopere 8 numara basmalı ve Edson öne çıkmalı."

"BELKİ DE YAŞLIYIM VE HATIRLAMIYORUM!"

"Galatasaray çok fazla pozisyon üretmedi. Belki de ben yaşlıyım ve hatırlamıyorum. Sane'nin şutu dışında pozisyon yoktu. Osimhen'i ve uzun topları iyi savunduk. Barış iyi futbolcu, onu iyi savunduk. Yüzde 50-50 bir maçtı. İlk golü atan avantajlı duruma geçiyor."

-"Fenerbahçe yöneticisi Ali Gürbüz 'Rakip yerden kalkmadı' dedi. Favori gösteriliyordunuz. Fenerbahçe, favori olarak o cesareti gösterdi mi? Rakibin yerden kalkmaması işinizi zorlaştırdı mı?"

Domenico Tedesco: "Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Bu iyi bir gösterge, bu bizi önemsedikleri anlamına geliyor. Bunun üzerine çalıştık. Galatasaray tabii ki Fenerbahçe'yi önemsediği için böyle oynadı. 8 hafta önce bizi bu derece önemsemiyorlardı."

"B ÖYLE YAPARSANIZ B İR DAHA BU KADAR A ÇIK KONU ŞMAM"

"Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşündüyseniz; ben bir kıyas yapmıyorum iki takım arasında, ben takımıma bakıyorum. Tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bazı maçlara basit başlamak gerekir. Ben hep açık konuşuyorum. Sizin de anlamanız gerekiyor. Takımın aleyhinde görmemelisiniz, kullanmamalısınız bunları. Böyle yaparsanız bir daha bu kadar açık konuşmam."

"Çok az hoca iletişime bu kadar açıktır. Net şekilde gerçeği ve planını anlatır. Planı anlattım, bugünkü oyuncuları plana göre seçtim. Youssef, istediğimiz oyuna uygun olduğu için seçtik."

"SZYMANSKI OYNASAYDI KAZANIRDIK"

"Galatasaray'ın yere yatması... Futbolda yasak değil. Ben bunu değiştiremem. Ben kendi düşüncelerimi değiştirebilirim. Bunu düşünerek vakit kaybedemem. Bugünkü maçı kazanabilirdik. Oyuncularım hayal kırıklığı içinde beraberlik nedeniyle, ben de... Bu iyi bir şey."

"Kim eksikti Galatasaray'da, Lemina ve Osimhen oynadı. Beklerini mi kastediyorsunuz! Bizde de Szymanski yoktu. Szymanski benim için çok önemli futbolcu. Oynadığı her maçta katkı ve enerji katıyor. Szymanski oynasaydı kazanırdık bence. Bizde de Szymanski eksikti, çok önemli oyuncu..."

"Ben bu durumu sevmiyorum. Onlar tam kadro oynadılar, ben ilk geldiğimde Duran uzun süre yoktu, Edson yoktu. Ben bunlarla ilgili bir şey söylemedim. Büyük bir maç oynanıyor. Derbi bir maç. Rakibin önemli oyuncuları yoktu! Böyle söylenmesi hiç hoş değil!"

"KADIK ÖY'DE HERKES İ YENEBİLİRİZ"

"En önemlisi takım, takımın kendisi ve futbolcular. Tedesco veya başka bir teknik direktör önemli değil. Ben işimi yapıyorum sadece. Ben takımımı, futbolcularımı, birlikte çalıştığım ekibi, tüm kulübü seviyorum. Burada çalışan Türkler'i de 85 gündür tanımıyorum da 8 yıldır tanıyorum gibi hissediyorum. Dürüst olalım, bu da bir avantaj; bu stadyumda oynamak. Böyle bir atmosferde herkesi yenebiliriz. Deplasman maçlarında da, böyle atmosfer olunca her rakibi yenebiliriz. Ben de bu duyguyu takıma aşılamaya çalışıyorum; inanmaya devam edelim."

"Asla hava kötü, zemin kötü, hakem kötü, rakip yere yattı diye konuşmayalım. Bizim herkesi yenmemiz lazım. Büyük takım hocasıysanız ve oyuncularıysanız kendi işinize odaklanacaksınız."

"YAVAŞ YAVAŞ ADIM ADIM GİTMELİYİZ"

"Sürekli Tedesco Tedesco, adımı duyuyorum. En önemlisi takım ve futbolcular! Ferençvaroş maçında cezalı oyuncular vardı ve onlar yerine oynayanlar da yıllardır bu ailenin içindeler. Bu iyi bir durum bizim için. Biz gittiğimiz her yerde kısa sürede başarı elde ettik. Bazen pozitif bazen tehlikeli."

"Yavaş yavaş adım adım gitmeliyiz. Schalke'deyken ligi Bayern'in arkasında ikinci bitirdik. Ertesi sene herkes şampiyon olmamızı istiyordu. İşler istediğiniz gibi gelişmeyebiliyor. 5 oyuncu ayrılıyor, sakatlıklar oluyor. Sağlıklı yöntem adım adım ilerlemek. Üzerine koya koya gidiyoruz. Şu anda önümüzde Başakşehir maçı var, çok çok zor."