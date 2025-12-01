Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsmail Yüksek'ten derbi açıklaması: 'Galibiyeti hak ettik ama...'

1.12.2025 22:51:00
1.12.2025 22:51:00
Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Derbinin zorluk derecesine dikkat çeken İsmail, "Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti de hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

KOREOGRAFİ İÇİN TEŞEKKÜR

Taraftarların hazırladığı koreografiye ayrıca teşekkür eden başarılı orta saha, "Taraftarımız çok güzel bir koreografi hazırladı. Tüylerimiz diken diken oldu. Gönül isterdi ki onlara 3 puan hediye edelim ama olmadı" dedi.

İlk yarıdaki sorunları da açıkça dile getiren İsmail Yüksek, "Bence ilk yarıda topu tutmakta zorlandık. Sürekli uzun vurma seçeneğine gittik. Topu daha çok tutsaydık daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı oyunu tamamen aldık ve son dakikada golü attık" dedi.

"MÜKEMMEL BİR MÜCADELE VARDI"

Derbinin genel mücadele kalitesine de değinen milli yıldız, "Tebrik ederim takımı mücadeleden ötürü. 90. dakikaya kadar mükemmel mücadele vardı. İki takımı ve hakemi tebrik ederim" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

