Uğurcan Çakır'dan derbi açıklaması: 'Kazanmaya yakın taraf bizdik'

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli file bekçisi, "Maça istediğimiz gibi başladık. Golü bulduk. İlk 45 dakika iyi oynadık. Fener zaman zaman etkili oldu ikinci yarıda. Ancak, çok net bir fırsat yarattıklarını hatırlamıyorum. Maç kontrolümüzdeydi, son dakikadaki golle üzüldük. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Kazanmak istiyorduk, son dakika golle 1-1 berabere ayrıldık. Lider geldik, lider ayrılıyoruz. Kazanmaya yakın taraf bizdik" dedi.

"GALİBİYETE YAKIN BİZDİK"

Uğurcan Çakır, "İşimize konsantre olduk. En iyi performansımızı gösterip galibiyet istiyorduk. Galibiyete yakın bizdik. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yenilmemek de önemli" diye konuştu.