Domenico Tedesco'dan Galatasaray yanıtı: 'Ben rakipleri umursamıyorum'

2.11.2025 22:41:00
2.11.2025 22:41:00
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum."

GALATASARAY VE TRABZONSPOR YANITI

-"Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazandınız."

Domenico Tedesco: "Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum."

-"Hangi gole daha çok sevindiniz?"

Domenico Tedesco: "Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi."

