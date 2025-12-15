Domenico Tedesco'dan galibiyet sözleri: 'Mükemmeliyetten bahsediyorsanız...'

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler puanını 36 yaparak ikinci sıraya yükseldi.

"İKİNCİ YARIYI DA İYİ OYNAMANIZ GEREKİYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

İlk yarıdan memnun olduğunu dile getiren Domenico Tedesco, “Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te kazanmıştık, burada da 4 golle kazandık. Gol yemediğimiz için mutluyum. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibin oynamasına izin verdik. Sonuçta biz de insanız. Haftalardır takım iyi antrenman yapıyor. Mükemmeliyetten bahsediyorsanız ikinci yarıyı da iyi oynamanız gerekiyor” dedi.

Tedesco'nun basın toplantısındaki açıklamaları ise şu şekilde:

"Takım adım adım giderek üzerine koydu. Şu andaki sistem için hazır ki bizim bir tane sistemimiz yok. Takımın bu anlamda esnek olması güzel bir şey."

"Değişikliği oyunun bir parçası. Bugün yaşanan durum, herhangi özel bir durum değildi. Normal karşılıyorum. Her oyuncu oynamak ister ama ben de teknik direktör olarak kararlar vermek durumundayım."

"ÜST DÜZEY BİR LİG"

-"Fenerbahçe yeniden ikinci sıraya yükseldi. Bu oyun ve puan ortalaması şampiyonluk için yeterli mi?"

Domenico Tedesco: "Bilmiyorum. Bunu söylemesi zor. Bu lig zorlu. Rakipler, futbol oynamaya çalışıyor. Bugünkü rakibimiz de futbol oynamak isteyen bir takım, asla pes etmiyorlar. İkinci yarıda yedek kulübüne döndüm ve "Aslanlar gibi savaşıyorlar." dedim. Çok büyük saygı duyuyorum. Üst düzey bir lig."

"Norveç'te oynadığımız maç bizim için çok zorlayıcıydı. Orada oynamak bizim için zordu. Kazandıktan sonra zor olduğunu söyleyebiliyorum. Takım bugün sahada harika cevap verdi. Çok ofansif bir takım ile çıktık sahaya. Ne yapmak istediğimizi gösteriyordu bu ilk 11 ve takım da bunu çok iyi bir şekilde sahaya yansıttı."

TEDESCO'DAN TALISCA'YA ÖVGÜ

-"Talisca'yı tek kelimeyle anlatırsanız, ne dersiniz?"

Domenico Tedesco: "Bir kelime ile anlatmak zor. Golcü, çok iyi bir sol ayağı var, harika bir mentalitesi var, çok çalışkan. Takımın ihtiyaçlarına her zaman müsait. Takım oyuncusu. Antrenmanlarda çok çalışıyor ve gol atıyor. Saygılı bir oyuncu. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğum için mutluyum."

"Süper Kupa sebebiyle devre arası kampına zaman ayarlamak zor olacak. Önümüzdeki maçlar için sabırsızız çünkü bir teknik direktör ve futbolcular için en iyi şey maç oynamaktır. Bunun hem avantajı hem de dezavantajları olabiliyor. Çok maç oynayınca antrenmana vakit kalmayabiliyor ama biz bunu kabul ediyoruz."