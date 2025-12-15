Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.12.2025 22:32:00
Cumhuriyet Spor
Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, 4-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyette iki gol kaydeden Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Artan performansı hakkında ne düşünüyor?" sorusunu yanıtlayan Brezilyalı yıldız, "Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca da bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum" dedi.

"ÇOK GOL ATMAMIZ LAZIM"

Sarı-lacivertli takımın hücum anlayışını anlatan Talisca, "Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde şampiyonluk için" diye konuştu.

