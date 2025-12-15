Uzmanı uyardı: 'Bacak ağrısı yorgunluk değil, damar hastalığı işareti olabilir'

Op. Dr. Serkan Akcan, bacak ağrısı ve krampların sık tekrarlanması durumunda uzman değerlendirmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Uzun yürüyüş veya yoğun bir gün sonrası bacaklarda ağrı veya kramp yaşanabilir. Ancak bu durumun sık tekrarlanması veya belirli durumlarda (özellikle yürürken) artması halinde bir uzmanın durumu değerlendirmesi faydalı olabilir" dedi.

Akcan, basit bir yorgunluk belirtisinin ötesine geçen ve damar sağlığını işaret edebilecek bulguları ise "Bacaklarda ortaya çıkan üşüme hissi, ciltte solukluk, yürürken belli bir mesafeden sonra ortaya çıkan ve durma ihtiyacı hissettiren ağrılar" şeklinde açıkladı. Bu tür şikayetlerde kesin bir sonuçtan bahsetmenin mümkün olmadığını, tanının ancak kişisel klinik duruma göre yapılacak detaylı bir muayeneyle konulabileceğini belirten Op. Dr. Akcan, genel damar sağlığını korumak için dengeli beslenme, düzenli hareket ve tütün ürünlerinden uzak durma alışkanlıklarının önemli rol oynadığını da ifade etti.