Domenico Tedesco'dan Göztepe maçı açıklaması: '2 puan kaybettik ama...'

25.01.2026 22:39:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın hemen ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"2 PUAN KAYBETTİK AMA..."

Tedesco'nun sözleri şu şekilde:

"Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmamız gerekiyor."

"Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor."

