Juventus, Napoli'yi Kenan Yıldız ile devirdi!

İtalya Ligi'nde 22. haftanın en önemli maçında Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada Kenan Yıldız ve 86. dakikada geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Filip Kostic kaydetti.
KENAN YILDIZ DAMGA VURDU
Milli futbolcu Kenan Yıldız, attığı golün yanı sıra karşılaşmadaki futboluyla yine alkış aldı.
Serie A'da bu sezon 22 maça çıkan Kenan Yıldız 8. golüne ulaştı.
Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 42'ye yükseltti. Napoli 43 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Parma'ya konuk olacak. Napoli, Fiorentia'yı ağırlayacak.