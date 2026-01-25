Barcelona kendi sahasında liderliği geri aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.01.2026 22:29:00
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona ile Real Oviedo karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Barcelona, 52. dakikada Dani Olmo, 57. dakikada Raphinha ve 73. dakikada Lamine Yamal'ın golleriyle 3 puana uzandı.

BARCELONA LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Barcelona, bu galibiyetle birlikte puanını 52 yaptı ve Real Madrid'e 1 günlüğüne verdiği liderliği geri aldı.

Son sırada yer alan Oviedo ise 13 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Elche'ye konuk olacak. Oviedo ise sahasında Girona'yı ağırlayacak.

