Göztepe maçının ardından Fenerbahçeli oyunculardan taraftarlara mesaj!

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü Nene attı. Fenerbahçe puanını 43 yaptı.

Maçın ardından Dorgeles Nene ve Anthony Musaba maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"PANİK YAPACAK DURUM YOK"

Nene'nin attığı golde asisti yapan Musaba, "Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum; panik yapacak durum yok. Sadece 3 puan gerideyiz ve çok maç var. Bu maçı kazanmayı çok istedik ama panik yapacak durum yok. Biz şampiyon olacağız" dedi.

Takımının tek golünü atan Nene ise, "Zor bir maç oldu. Hocamızın direktifleriyle birlikte hem ben hem Musaba sağda ve solda oynayabiliyor. Bugün 3 puanı çok isterdik. Kazanmayı çok istedik ama başaramadık. Bir daha puan kaybı yaşamamak için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.