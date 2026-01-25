Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe maçının ardından Fenerbahçeli oyunculardan taraftarlara mesaj!

Göztepe maçının ardından Fenerbahçeli oyunculardan taraftarlara mesaj!

25.01.2026 22:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Göztepe maçının ardından Fenerbahçeli oyunculardan taraftarlara mesaj!

Fenerbahçeli futbolcular Dorgeles Nene ile Anthony Musaba, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından görüşlerini aktardı.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü Nene attı. Fenerbahçe puanını 43 yaptı.

Maçın ardından Dorgeles Nene ve Anthony Musaba maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"PANİK YAPACAK DURUM YOK"

Nene'nin attığı golde asisti yapan Musaba, "Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum; panik yapacak durum yok. Sadece 3 puan gerideyiz ve çok maç var. Bu maçı kazanmayı çok istedik ama panik yapacak durum yok. Biz şampiyon olacağız" dedi.

Takımının tek golünü atan Nene ise, "Zor bir maç oldu. Hocamızın direktifleriyle birlikte hem ben hem Musaba sağda ve solda oynayabiliyor. Bugün 3 puanı çok isterdik. Kazanmayı çok istedik ama başaramadık. Bir daha puan kaybı yaşamamak için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #göztepe #fenerbahçe #süper lig

İlgili Haberler

Londra'daki müthiş düelloda kazanan Manchester United!
Londra'daki müthiş düelloda kazanan Manchester United! Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'ı 3-2 mağlup etti.
Barcelona kendi sahasında liderliği geri aldı!
Barcelona kendi sahasında liderliği geri aldı! Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti.
Juventus, Napoli'yi Kenan Yıldız ile devirdi!
Juventus, Napoli'yi Kenan Yıldız ile devirdi! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Napoli'yi 3-0 mağlup etti.