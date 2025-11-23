Cumhuriyet Gazetesi Logo
Domenico Tedesco'dan maç öncesi tepki: 'Bu soru pozitif değil'

Domenico Tedesco'dan maç öncesi tepki: 'Bu soru pozitif değil'

23.11.2025 19:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Domenico Tedesco'dan maç öncesi tepki: 'Bu soru pozitif değil'

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

"BU SORU POZİTİF DEĞİL"

"Mecburi rotasyonlar var. Semedo yerine Mert Müldür. Bu değişikliklerin ardından hücum yönü merkeze ve sola kayacak mı?" sorusuna cevap veren Tedesco;

"Çok zor bir soru. Normalde tabii ki her oyuncuma saygı duyulmasını isterim. İleride de bunu istiyorum, diliyorum. Bu tarz sorular çok pozitif olmayabiliyor. Mert Müldür de bir milli takım oyuncusu ve Fenerbahçe futbolcusu. Futbolcularıma maksimum saygı gösterilsin istiyorum. Fenerbahçe'de olmalarının bir sebebi var. Ben de onlara sahip olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Deneyimli çalıştırıcı, "Rakibin oyun sisteminin size göre ne tür avantajları ve dezavantajları olacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

 "Rizespor topla oynamayı seven bir takım. Futbol oynamaya çalışıyorlar, 4-3-3 ile güçlü oynuyorlar. Papanikolaou merkezde topları istiyor. Kaybedecek bir şeyleri yok. Bize karşı yüzde 200 ile oynayacaklardır. Biz de kazanmak için sahada olacağız."

İlgili Konular: #fenerbahçe #çaykur rizespor #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Fenerbahçe Medicana'nın namağlup serisi devam etti!
Fenerbahçe Medicana'nın namağlup serisi devam etti! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızının peşine düştü!
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızının peşine düştü! Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Samsunspor'un yıldız futbolcusu Anthony Musaba için rapor verdiği, Fenerbahçe yönetiminin ise şartların uygun olması halinde devre arasında Samsunspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.
Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı: Rizespor 2-5 Fenerbahçe
Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı: Rizespor 2-5 Fenerbahçe Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.