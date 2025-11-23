Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı: Rizespor 2-5 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-2 kazandı.

Rizespor'un gollerini, 6. dakikada Ali Sowe ve 16. dakikada Qazim Laçi kaydetti.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Fenerbahçe'de Marco Asensio, 55. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve farkı 1'e indirdi.

58. dakikada ise Anderson Talisca, attığı golle Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi. Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise Marco Asensio yeniden sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı.

Mücadelenin 78. dakikasında ise Youssef En-Nesyri, farkı 2'ye çıkaran golü attı. Fenerbahçe'de Archie Brown, 88. dakikada skoru 5-2'ye getiren golü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe 5-2 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

DERBİ ÖNCESİ 3 PUANI ALDI

Bu sonuçla birlikte ligde namağlup serisini sürdüren Fenerbahçe, puanını 31'e yükseltti ve 2. sırada konumlandı. Sarı-lacivertliler böylece, 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Ligde 3. galibiyetini bulunan Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı ve 11. sırada kendine yer buldu.

Çaykur Rizespor, ligin 14. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

İLK 11'LER

Rizespor: Fofana, Taha, Attila, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljubasic, Laçi, Emrecan, Rak-Sakyi, Ali Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Fred, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran.

Karşılaşmadan önemli anlar | Rizespor 2-5 Fenerbahçe

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

88' GOL | Archie Brown, Fenerbahçe'nin beşinci golünü kaydetti.

84' Fenerbahçe'de Oosterwolde ile Nene oyundan çıkarken Oğuz ve Becao dahil oldu.

82' Çaykur Rizespor'da oyundu değişikliği. Hojer ve Papanikolaou oyundan çıkarken yerlerine Taylan ve Mithat oyuna girdi.

78' GOL | En-Nesyri farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

75' Çaykur Rizespor'da Emrecan Bulut ve Rak Sakyi oyundan çıktı, Vaclav Jurecka ve Zeqiri oyuna dahil oldu.

74' Fenerbahçe'de En Nesyri, Jhon Duran yerine oyuna girdi.

65' GOL | Asensio Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

63' KIRMIZI KART | Rizespor'da Laçi ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

61' Çaykur Rizespor'da Muhamed Buljubasic çıktı, yerine Olawoyin dahil oldu.

58' GOL Talisca, beraberliği getiren golü kaydetti.

57' SARI KART | Rizespor'da Laçi şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

56' Mert Müldüt ve Fred oyundan çıktı, Archie Brown ve Talisca oyuna dahil oldu.

55' GOL | Asensio farkı bire indiren golü kaydetti.

52' SARI KART | İsmail Yüksek, Casper Hoejer Nielsen'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

48' SARI KART | Rizespor'da Samet Akaydin sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

38' Kerem Aktürkoğlu'nun uzaklardan denediği şut kaleci Fofana'da kaldı.

35' Kornerde ceza sahası dışına seken topa Fred gelişine vurdu. Kaleci Fofana inanılmaz bir kurtarış yaptı!

33' Levent Mercan, ceza sahası dışından bir şut çıkardı. Top savunmaya çarpıp dışarı gitti.

32' Kerem Aktürkoğlu sol kanattan kaleyi düşündü, top savunmaya çarpıp yan ağlarda kaldı.

30' Köşe vuruşunda Emrecan kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

29' Rizespor, köşe vuruşu kullanacak.

27' Köşe vuruşunda Jhon Duran kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

24' Jhon Duran topu kaptı ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı Fofana topu kornere çeldi.

22' Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile frikikten etkili geldi. Kaleci Fofana topu güçlükle çeldi.

15' GOL | Laçi'nin serbest vuruştan attığı gol ile fark ikiye çıktı.

6' GOL | Ali Sowe, Rizespor'u öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.