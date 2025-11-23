Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızının peşine düştü!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Samsunspor'un yıldızını radarına aldığı öne sürüldü.

TEDESCO'DAN MUSABA RAPORU

Sabah Gazetesi'ne göre Tedesco'nun "Şartlarına bakalım" raporu verdiği isim Anthony Musaba. Samsunspor'un sezon vaşında Sheffield Wednesday'den kadrosuna kattığı Musaba, Süper Lig ve Konferans Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe yönetiminin, Anthony Musaba'nın şartlarının uygun olması halinde devre arasında Samsunspor'un kapısını çalacağı haber detayında yer aldı.

Önce Samsunspor yönetimini ikna etmeye çalışacak olan Fenerbahçe'nin daha sonra 24 yaşındaki Musaba ile masaya oturacağı ve önce kiralama teklifi yapılacağı aktarıldı.

MUSABA'NIN SEZON KARNESİ

Musaba bu sezon Süper Lig'de 10 maçta 2 gol, 2 asist; Konferans Ligi'nde ise 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynuyor.