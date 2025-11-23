Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Medicana'nın namağlup serisi devam etti!

Fenerbahçe Medicana'nın namağlup serisi devam etti!

23.11.2025 17:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Medicana'nın namağlup serisi devam etti!

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu.

Mimar Sinan Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana 3-1 kazandı.

7'DE 7 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, ligde 7'de 7 yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Necmi Avcı, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa, Kobzar (İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Mijatovic, Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Tikhomirova)

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Helin Kayıkçı, Vargas, Aslı Kalaç, Milenkovic)

Setler: 26-24, 24-26, 17-25, 14-25

Süre: 115 dakika (30, 33, 25, 27)

İlgili Konular: #fenerbahçe #voleybol #Aydın Büyükşehir Belediyespor

İlgili Haberler

Rizespor karşısında 4 eksik... Fenerbahçe kamp kadrosunu duyurdu
Rizespor karşısında 4 eksik... Fenerbahçe kamp kadrosunu duyurdu Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı.
Roland Sallai, Fenerbahçe derbisinde yok!
Roland Sallai, Fenerbahçe derbisinde yok! Galatasaray forması giyen Roland Sallai, Gençlerbirliği maçında direkt kırmızı kart gördü. Macar futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızının peşine düştü!
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızının peşine düştü! Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Samsunspor'un yıldız futbolcusu Anthony Musaba için rapor verdiği, Fenerbahçe yönetiminin ise şartların uygun olması halinde devre arasında Samsunspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.