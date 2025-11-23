Fenerbahçe Medicana'nın namağlup serisi devam etti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu.
Mimar Sinan Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana 3-1 kazandı.
7'DE 7 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, ligde 7'de 7 yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Necmi Avcı, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa, Kobzar (İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Mijatovic, Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Tikhomirova)
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Helin Kayıkçı, Vargas, Aslı Kalaç, Milenkovic)
Setler: 26-24, 24-26, 17-25, 14-25
Süre: 115 dakika (30, 33, 25, 27)