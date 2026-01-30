Cumhuriyet Gazetesi Logo
Domenico Tedesco'dan play-off mesajı: '8 maç kolay olmadı'

30.01.2026 01:45:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-1 biten FCSB maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe, FCSB ile Bükreş'te 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını noktaladı.

Maçın hemen ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun sözleri şu şekilde:

"Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik."

"8 MAÇ KOLAY OLMADI"

"Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz."

"Yiğit Efe'ye biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'in kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum."

