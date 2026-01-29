Beşiktaş'ta transfer ertelendi: Kristjan Asllani'nin uçuşu iptal!

Beşiktaş, orta saha transferi için Kristjan Asllani isminde sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Inter ve Torino ile resmi görüşmelerini sürdürüyor.

Kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin sonuçlanmasının ardından Beşiktaş'ın, Arnavut futbolcu ile sözleşme imzalaması planlanıyor.

UÇAKTA ARIZA ÇIKTI

Siyah-beyazlıların transferi için anlaşmaya vardığı Asllani'nin, bu gece 23.40'ta İstanbul'da olması bekleniyordu ancak uçaktaki arıza nedeniyle uçuş bugünlük iptal edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır" denildi.

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konuyla ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada "Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon Euro'ya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.