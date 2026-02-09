Domenico Tedesco'dan Trabzonspor maçı yanıtı: 'Sadece iki takımın adı geçiyor ama...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

- N'Golo Kante'yi nasıl buldunuz?

Domenico Tedesco: "İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum."

"TRABZONSPOR ZOR OLACAK"

"İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz."

"Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar."