Dominik Livakovic: 'Her zaman bunu istedim'

Fenerbahçe'den Girona'ya giren Dominik Livakovic, Foot Mercato'ya verdiği röportajda transferiyle ilgili konuştu.

Hırvat file bekçisi, La Liga'ya transfer tercihiyle ilgili, "La Liga'da oynamak benim için her zaman bir hayaldi. Yoğunluğu, atmosferi, tutkusu ve rekabet seviyesi, her oyuncunun bir noktada deneyimlemek isteyeceği şeyler" dedi.

"EN İYİ FORMUMDAYIM"

Girona'nın sezona kötü bir başlangıç yaptığı (3 maçta puan alamadı) hatırlatılan ve Girona'yı tercih nedeni sorulan Livakovic, "Hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi formumda olduğumu hissediyorum. Artık daha fazla tecrübem var ve her zaman gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Girona'ya katıldığım için mutluyum. Bu macerayı sabırsızlıkla bekliyorum. Amacım; deneyimimi, istikrarımı, tutkumu sahada ve saha dışında takıma yardımcı olmak için kullanmak. La Liga harika bir meydan okuma ve kulüp ile birlikte gelişmeyi ve iyi sonuçlar almak için mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" sözlerini sarf etti.

30 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe'den Girona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.