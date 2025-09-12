Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dominik Livakovic: 'Her zaman bunu istedim'

Dominik Livakovic: 'Her zaman bunu istedim'

12.09.2025 11:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dominik Livakovic: 'Her zaman bunu istedim'

Fenerbahçe'den kiralık olarak Girona'ya giden Dominik Livakovic, transferiyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'den Girona'ya giren Dominik Livakovic, Foot Mercato'ya verdiği röportajda transferiyle ilgili konuştu.

Hırvat file bekçisi, La Liga'ya transfer tercihiyle ilgili, "La Liga'da oynamak benim için her zaman bir hayaldi. Yoğunluğu, atmosferi, tutkusu ve rekabet seviyesi, her oyuncunun bir noktada deneyimlemek isteyeceği şeyler" dedi.

"EN İYİ FORMUMDAYIM"

Girona'nın sezona kötü bir başlangıç yaptığı (3 maçta puan alamadı) hatırlatılan ve Girona'yı tercih nedeni sorulan Livakovic, "Hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi formumda olduğumu hissediyorum. Artık daha fazla tecrübem var ve her zaman gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Girona'ya katıldığım için mutluyum. Bu macerayı sabırsızlıkla bekliyorum. Amacım; deneyimimi, istikrarımı, tutkumu sahada ve saha dışında takıma yardımcı olmak için kullanmak. La Liga harika bir meydan okuma ve kulüp ile birlikte gelişmeyi ve iyi sonuçlar almak için mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" sözlerini sarf etti.

30 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe'den Girona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #girona #Dominik Livakovic

İlgili Haberler

Hırvat kaleciden transfere yeşil ışık: Dominik Livakovic'e Premier Lig'den talip!
Hırvat kaleciden transfere yeşil ışık: Dominik Livakovic'e Premier Lig'den talip! Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Dominik Livakovic'e Nottingham Forest'ın talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i kiraladı!
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i kiraladı! İspanyol ekibi Girona, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'i kiraladı.
Adı Hırvat ekip ile anılıyordu: Dinamo Zagreb'den Livakovic iddialarına yanıt!
Adı Hırvat ekip ile anılıyordu: Dinamo Zagreb'den Livakovic iddialarına yanıt! Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, transferde adı Hırvat ekip ile anılan Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic hakkında açıklamalarda bulundu.