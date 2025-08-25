Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hırvat kaleciden transfere yeşil ışık: Dominik Livakovic'e Premier Lig'den talip!

25.08.2025 11:40:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Dominik Livakovic'e Nottingham Forest'ın talip olduğu iddia edildi.

Bu sezon eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. Hırvat kaleciye talip olan son ekip ise Nottingham Forest oldu.

FENERBAHÇE VE NOTTINGHAM, LIVAKOVİC İÇİN GÖRÜŞME HALİNDE

The Guardian'ın aktardığı habere göre Fenerbahçe ve Nottingham Forest, Dominik Livakovic'in transferi için görüşmeler yürütüyor.

Matz Sels ile rekabete girecek bir kaleci transfer etmek isteyen İngiliz ekibinin, Livakovic transferiyle Nuno Espirito Santo'nun elini rahatlatacağı vurgulandı.

LIVAKOVIC, PREMIER LİG'E TRANSFERİ İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Haberde Livakovic'e İngiltere Premier Lig'den daha önce Tottenham ve Manchester United'ın da ilgi duyduğu ve Hırvat kalecinin burada kendini test etmek için sabırsızlandığı aktarıldı.

LIVAKOVIC, NOTTINGHAM'IN 9. TRANSFERİ OLABİLİR

Nottingham Forest, Dominik Livakovic transferini tamamlayabilirse bu yaz 9. takviyesini yapacak. İngiltere Premier Lig ekibinin şimdiye dek yaptığı transferlere 140 milyon sterlin harcadığının altı çizildi.

