Dominik Livakovic, sahaya çıktı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı lacivertliler ile ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Dinamo Zagreb'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Can Bartu Tesislerimizdeki ilk antrenmanını yaptı. Livakovic, kaleci antrenörümüz Haluk Kaplan yönetiminde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı." ifadeleri yer aldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü ve yaralılar var!
- Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
- 'Meclis açılır açılmaz' demişlerdi...
- Akşener 'seçim' kararını açıkladı!
- 'İstanbul il başkanlığı adaylığı niyetim var'
- 'Kimse almak istemiyor, yaklaştı bitiş!'
- MEB'den öğretmenlere 'kıyafet' dayatması
- 'Bu sonuca nasıl vardınız?'
- Eurovizyon yıldızı Şebnem Paker Milas'a atandı
- Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!