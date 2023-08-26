Dominik Livakovic, sahaya çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı lacivertliler ile ilk antrenmanına çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 20:28
Dominik Livakovic, sahaya çıktı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Dinamo Zagreb'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Can Bartu Tesislerimizdeki ilk antrenmanını yaptı. Livakovic, kaleci antrenörümüz Haluk Kaplan yönetiminde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı." ifadeleri yer aldı.


Player Alanı
Dominik Livakovic fenerbahçe antrenman transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler