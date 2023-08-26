Dominik Livakovic, sahaya çıktı!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 20:28

Güncelleme: 26.08.2023 - 20:28

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Dinamo Zagreb'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Can Bartu Tesislerimizdeki ilk antrenmanını yaptı. Livakovic, kaleci antrenörümüz Haluk Kaplan yönetiminde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı." ifadeleri yer aldı.