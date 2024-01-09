Dominik Livakovic'in mutlu günü

Yayınlanma: 09.01.2024 - 07:28

Güncelleme: 09.01.2024 - 07:28

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, baba oldu.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli file bekçisinin erkek çocukları olduğunu açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın başarılı oyuncularından Dominik Livakovic baba oldu.

Dominik ve Helena Livakovic çiftini dünyaya gelen erkek bebekleri için tebrik ediyor, Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz."