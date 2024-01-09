Dominik Livakovic'in mutlu günü

Fenerbahçe forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic baba oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 07:28
Dominik Livakovic'in mutlu günü
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, baba oldu.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli file bekçisinin erkek çocukları olduğunu açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın başarılı oyuncularından Dominik Livakovic baba oldu.

Dominik ve Helena Livakovic çiftini dünyaya gelen erkek bebekleri için tebrik ediyor, Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz."


Dominik Livakovic fenerbahçe Baba

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