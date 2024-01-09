Dominik Livakovic'in mutlu günü
Fenerbahçe forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic baba oldu.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, baba oldu.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli file bekçisinin erkek çocukları olduğunu açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın başarılı oyuncularından Dominik Livakovic baba oldu.
Dominik ve Helena Livakovic çiftini dünyaya gelen erkek bebekleri için tebrik ediyor, Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz."
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