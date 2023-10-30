Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e milli davet!
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) aday kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.
Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımı'n da yer aldığı D Grubu'nda Letonya ve Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Livakovic, bu maçlar için aday kadroya davet edildi.
Hırvatistan, grupta 18 Kasım'da Letonya deplasmanına gidecek. Hırvatistan, 21 Kasım'da ise sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.
Hırvatistan'ın aday kadrosu şu şekilde:
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