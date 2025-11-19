Dominik Szoboszlai: 'İrlanda ile dalga geçmedim'

Liverpool ve Macaristan Milli Takımı'nın yıldızı Dominik Szoboszlai, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son saniye mağlubiyeti sonrası İrlanda'yı "alaycı hareketlerle tahrik ettiği" yönündeki iddialara cevap verdi.

Macar ekibinin kaptanı, Barnabas Varga'nın 37. dakikada skoru 2-1'e getiren golünden sonra kenara dönerek başparmağını burnuna koyup ellerini salladığı bir hareket yapmış, ardından sahte bir ağlama jestiyle dikkat çekmişti.

Bu hareket, önceki maçta kırmızı kart görmeden hemen önce Cristiano Ronaldo'nun İrlandalılara yaptığı jestle benzer olduğu için tepki çekmişti. Ancak Szoboszlai, görüntülerin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söyledi.

Blikk'e konuşan yıldız oyuncu, iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı: "Bu hareket, takım arkadaşlarım Andras Schafer, Barnabas Varga ve Peter Szappanos ile aramızdaki bir şaka. İrlanda'ya yönelik bir hareket değildi."