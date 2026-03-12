Donald Trump'tan Dünya Kupası için İran açıklaması: 'Kendi can ve güvenlikleri açısından...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.03.2026 20:22:00
AA
ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyardı.

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda memnuniyetle karşılanacaktır, ancak kendi can ve güvenlikleri açısından orada (ABD'de) bulunmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından İran’ın 2026 Dünya Kupası’na katılamayacağını söylemişti.

Devlet televizyonuna konuşan Donyamali, “Bu yozlaşmış rejim (ABD) liderimizi suikastla öldürdüğü için hiçbir koşulda Dünya Kupası’na katılamayız” ifadelerini kullanmıştı.

INFANTINO İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile dün görüşmüş ve "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette ABD'deki turnuvaya davetli olduğunu yineledi. İnsanları bir araya getirmek için FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ve ABD Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum, çünkü bu bir kez daha futbolun dünyayı birleştirdiğini gösteriyor" açıklamasında bulunmuştu.

