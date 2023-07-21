Donnarumma ve eşini bağlayarak evini soydular!
Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın evine hırsız girdi. Hırsızlar Donnarumma ve eşini bağlayarak soygunu gerçekleştirdi.
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma dün gece evinde soyuldu.
L'équıpe'in haberine göre saldırganlar futbolcu ve eşini bağlayarak soygunu gerçekleştirdiler.
Çift, gece saat 03.20 sularında bir otele sığınmayı başardı ve daha sonra şok içinde hastaneye kaldırıldılar.
Faillerin, yaklaşık 500.000€ değerinde bir soygun gerçekleştirdiği düşünülüyor.
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