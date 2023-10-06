Doping testi pozitif çıkmıştı: Paul Pogba'nın futbol kariyeri bitebilir!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:51

Güncelleme: 06.10.2023 - 17:04

Juventus forması giyen Paul Pogba, futboldan 2-4 yıl arası men cezası alabilir.

Fransız yıldızın, 20 Ağustos'ta yapılan doping testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişme sonrası İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi yıldız futbolcuyu geçici olarak futboldan men etmişti.

2-4 YIL CEZA ALABİLİR

Sky'da yer alan habere göre, Pogba'nın 6 Ekim'de (bugün) yapılan ikinci doping testi de pozitif çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, futboldan 2-4 yıl arası men cezası alabilir.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Juventus, Pogba'nın doping testinin ikinci kez pozitif çıkmasının ardından yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesini feshedebilir. İtalyan ekibi ayrıca, Pogba'nın maaşını ödemeyi durdurup ona asgari bir maaş (39 bin Euro) verebilir.

SAVCILIKLA ANLAŞMA İHTİMALİ

Pogba'nın suçunu kabul etmesi ve ardından verilecek yaptırımlar konusunda savcılıkla anlaşma ihtimali (İstenen cezanın yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla) bulunuyor.

Bu durumda Pogba'ya 2 yıl ceza verilmesi talep edilmesi halinde, Fransız futbolcu 12 ay da futboldan uzak kalabilir.