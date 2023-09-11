Doping testi pozitif çıkmıştı... Juventus'tan Paul Pogba kararı!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, Udinese maçının ardından doping testi pozitif çıkan Fransız futbolcu Paul Pogba'nın geçici olarak futboldan men edildiğini açıkladı.
Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba doping nedeniyle futboldan uzaklaştırıldı.
Yıldız futbolcunun 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı. Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı.
FUTBOLDAN MEN EDİLDİ
Juventus, 30 yaşındaki futbolcunun doping testinin pozitif çıkması nedeniyle İtalya Anti Doping Komitesi tarafından tedbiren futboldan geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.
Paul Pogba hakkındaki nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.
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