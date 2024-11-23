Dört büyük kulübün toplam yükümlülüğü 47.5 milyar liraya ulaştı
Gelir gider dengeleri şaşan, durumun artık sürdürülebilir olmadığını her fırsatta başkanları ve yöneticileri tarafından dile getirilen ancak başta transfer olmak üzere hiçbir harcama kalemini de kısmayan 4 büyük kulübün toplam borcu 47.5 milyar liraya ulaştı.
Süper Lig’in 4 büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un artan borçları dudak uçuklatıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, son mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Gelir gider dengeleri şaşan, durumun artık sürdürülebilir olmadığını her fırsatta başkanları ve yöneticileri tarafından dile getirilen ancak başta transfer olmak üzere hiçbir harcama kalemini de kısmayan 4 büyük kulübün toplam borcu 47.5 milyar liraya ulaştı. Kulüplerin son mali tablosu şu şekilde:
GALATASARAY: 31 Ağustos 2024 itibarıyla borcu 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 TL. 1 Haziran-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon TL kâr edildiğini açıkladı.
FENERBAHÇE: 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.
BEŞİKTAŞ: 31 Ağustos 2024 itibarıyla borcu 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 TL. 1 Haziran-31 Ağustos 2024 arasında 153 milyon TL zarar edildiğini duyurdu.
TRABZONSPOR: 31 Ağustos 2024 itibarıyla borcu 10 milyar 357 milyon 387 bin 711 TL. 1 Haziran-31 Ağustos 2024 döneminde 322 milyon TL zarar edildiğini açıkladı.
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