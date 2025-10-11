Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Dört Büyükler'in borcu belli oldu!

11.10.2025 10:50:00
Trendyol Süper Lig'de borsada yer alan 4 Büyükler'in borcu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 65 milyar lirayı geçti.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Borsa İstanbul'da işlem görüyor. 4 Büyükler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 31 Ağustos 2025 tarihine kadar olan mali durumlarını bildirdiler. Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın borcu en yüksekken, Trabzonspor en az borca sahip kulüp oldu. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam borcu 65 milyar lirayı aştı. 

İşte 4 Büyükler'in borçları: 

Trabzonspor | 4.2 milyar lira

Beşiktaş | 17.8 milyar lira

Fenerbahçe | 18.8 milyar lira

Galatasaray | 24.3 milyar lira

İlgili Konular: #borç #KAP #Dört Büyükler

