'Dört Büyükler'in borcu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Borsa İstanbul'da işlem görüyor. 4 Büyükler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 31 Ağustos 2025 tarihine kadar olan mali durumlarını bildirdiler. Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın borcu en yüksekken, Trabzonspor en az borca sahip kulüp oldu. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam borcu 65 milyar lirayı aştı.

İşte 4 Büyükler'in borçları:

Trabzonspor | 4.2 milyar lira

Beşiktaş | 17.8 milyar lira

Fenerbahçe | 18.8 milyar lira

Galatasaray | 24.3 milyar lira