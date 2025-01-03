'Dört Büyükler'in radarındaydılar: Eyüpspor, Berke Özer ve Ahmed Kutucu'nun bonservisini belirledi!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:04

Güncelleme: 03.01.2025 - 15:06

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un listesindeki Ahmed Kutucu ve Berke Özer için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dört büyük kulübün Ahmed Kutucu ve Berke Özer'e ilgisi olduğunu aktaran Kulaksız, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada "Ahmed Kutucu ve Berke Özer bizim çok değerli oyuncularımız. Bu oyuncularımız henüz satış listesinde değil. Oyuncularımızla ilgili doğru şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz. Dört büyük kulübün de Ahmed ve Berke'ye ilgisi var. Bilgi aldılar fakat elimize henüz ulaşan resmi bir teklif yok" dedi.

"YURT DIŞINDAN DA TALİPLER VAR"

Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in yurt dışından da talipleri olduğunu aktaran Kulaksız, "Yurt dışından ciddi bir teklif var. Yurt dışından menajerler aracılığıyla ilgi gösteren, bonservis bedeli soranlar var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İki futbolcularının da milli takım düzeyinde olduğunu bildiren Fatih Kulaksız, "Bu oyuncularla ilgili bizim bir acelemiz yok. Çok güzel bir çıkış yaptılar. Milli takımın hedef oyuncuları olduklarını gösterdiler. Ahmed Kutucu ve Berke Özer'le ilgili şunu söyleyebilirim; Türkiye'den veya Avrupa'dan hangi kulüp alırsa çok daha iyi noktaya gelebilecek potansiyelde oyuncular. Zaman gösterecek, biz de takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

"10 MİLYON EURO"

Son olarak Ahmed Kutucu ve Berke Özer için talep ettikleri bonservis bedeline değinen Kulaksız, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz Ahmed Kutucu ve Berke Özer için 10'ar milyon Euro transfer bedeli belirledik fakat bunu süreç gösterecek. Şu anda satış önceliğimiz yok. Sezon sonunda Eyüpspor'un menfaatlerini düşünerek daha yüksek bir bedele de satabiliriz. Avrupa'dan soran takımlara bu bedeli ifade ettik."