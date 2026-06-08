Dört büyüklerin 26 yıllık analizi… Kırılgan ‘Fırtına’

Türk futbolunun yerleşik güç merkezlerine karşı Anadolu’dan yükselen en güçlü ses olan Trabzonspor, tarihi boyunca sergilediği asi ve dirençli kimliği sürdürülebilir bir idari modele dönüştürmekte büyük zorluklar yaşamaktadır. Tarihsel olarak büyük güç odaklarına kafa tutan Karadeniz Fırtınası, bu güçlü duruşu kalıcı ve planlı bir yönetim modeline dönüştürememiştir. 2000-26 arası 35 teknik direktör ve 10 başkan değiştirerek kurumsal hafızasını sürekli sıfırlayan kulüpte, bir teknik kadronun ortalama ömrü ne yazık ki 9 aya kadar gerilemiştir.

REKABET GÜCÜNE OLUMSUZLUK

Kurumsal devamlılığın bu derece kesintiye uğraması, son çeyrek asırda sadece 1 şampiyonluk kazanılmasına neden olmuştur. Mali düzlemde ise yerel pazar payının düşüklüğü sebebiyle 2 milyar 725 milyon TL gelir üretebilen kulüp, rekabetçiliğini korumak adına 4 milyar 606 milyon TL gider yapmış ve 1 milyar 881 milyon TL dönem zararı açmıştır. Bordo-Mavililerin geçmişten gelen 1.4 milyar TL’lik birikimli zararı, kulübün öz kaynaklarına ve rekabet gücüne olumsuz etki yapıyor. Trabzonspor’un en dikkat çekici verisi de 10 milyar 89 milyon TL’lik borç yüküne karşılık yüzde 77’lik borç/öz kaynak rasyosudur. Bu görece düşük oran, kulübün öz kaynak yapısını korumaya çalıştığını veya borçların bir kısmının başkan/yönetim hibeleri veya varlık satışları, bedelli sermaye artırımları ile dengelendiğini gösterse de kurumsal hafızasızlık sürdüğü müddetçe çevre lig sermayesinin bu harcama hızına uzun vadede dayanması rasyonel görünmüyor.

ÖMRÜNÜ UZATMALI

Özetle Trabzonspor verileri, yönetimsel devamlılığın kesintiye uğramasının sportif başarıyı doğrudan baltaladığını ve kulübü çeyrek asırda sadece tek bir şampiyonluğa mahkûm ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bordo-Mavililer için kurtuluş, geçici sermaye artırımlarında veya hibe desteklerinde değildir. Trabzonspor, çevre kulüp sermayesinin bu harcama hızına dayanamayacağını görmeli; finansal rasyolarını korurken saha içinde 9 aya kadar düşen teknik direktör ömrünü acilen uzatacak kalıcı bir futbol aklını kurumsallaştırmalıdır.

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