Dortmund - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2021 Pazar, 18:41
Dortmund - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

İki takım arasında Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmayı François Letexier yönetecek.

Öte yandan karşılaşma öncesi grupta iki takımın da herhangi bir iddiası bulunmuyor.


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