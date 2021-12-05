Dortmund - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

05 Aralık 2021 Pazar, 18:41

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

İki takım arasında Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmayı François Letexier yönetecek.

Öte yandan karşılaşma öncesi grupta iki takımın da herhangi bir iddiası bulunmuyor.