Dortmund, son dakikalarda açıldı!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 18:41

Güncelleme: 16.09.2023 - 18:41

Almanya 1. Bundesliga'nın 4. haftasında Freiburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund 4-2'lik skorla kazandı.

Borussia Dortmund, 11. dakikada Mats Hummels ile öne geçti. Freiburg, 45+2. dakikada Lucas Holer ve 45+6. dakikada Nicolas Hofler ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Donyell Molen, 60. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Freiburg'ta Nicolas Hofler, 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Dortmund'u öne geçiren golü 88. dakikada Mats Hummels kaydetti. Marco Reus, 90+2. dakikada skoru belirledi.

2 hafta aradan sonra kazanan Dortmund, puanını 8'e yükseltti. Freiburg ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Wolfsburg'u ağırlayacak. Freiburg ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.