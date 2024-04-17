Dortmund tarih geri dönüşle yarı finalde

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:05

Güncelleme: 17.04.2024 - 00:07

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund 34. dakikada Julian Brandt ve 39. dakikada Ian Maatsen ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarının başında oyunun kontrolünü eline alan Atletico Madrid, 49. dakikada Mats Hummels (KK) ve Angel Correa'nın 64. dakikada attığı gollerle hem maçta eşitliği sağladı hem de ilk maçın skoruyla birlikte toplamda 4-3 öne geçti.

Ev sahibi ekip 71. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle seriyi eşitledi. 74. dakikada Marcel Sabitzer'in kaydettiği golle Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

Salih Özcan karşılaşmaya 86. dakikada dahil oldu