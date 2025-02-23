Dortmund, Union Berlin'i Guirassy ile yıktı!

Almanya Bundesliga'nın 23. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i 6-0 mağlup etti.

Dortmund, Union Berlin'i Guirassy ile yıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 00:14

Almanya Bundesliga'nın 23. hafta maçında Borussia Dortmund, Union Berlin'i konuk etti.

BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Diogo Leite'nin kendi kalesine attığı gol, 40, 75, 80 ve 83. dakikalarda Sehrou Guirassy ve 89'da Maximillian Beier'in attığı gollerle geldi.

Sarı Duvar, bu galibiyetin ardından puanını 32 yaptı. Union Berlin 24 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, St. Pauli deplasmanına gidecek. Union Berlin, Holstein Kiel'i konuk edecek.


Etiketler: #Borussia Dortmund #Union Berlin #Bundesliga

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