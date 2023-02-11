Dortmund, Werder Bremen'i rahat geçti!
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0'lık skorla mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanına konuk oldu.
Dortmund, 67. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ve 84. dakikada Julian Brandt'ın attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 40 puana yükseldi. Werder Bremen, 27 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Werder Bremen, Eintracht Frankfurt deplasmanında puan arayacak.
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