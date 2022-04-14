Dostluk maçında Galatasaray Dinamo Kiev'e kaybetti!
Galatasaray, 'Barış için Maç' sloganıyla karşılaştığı Dinamo Kiev'e evinde 3-1 mağlup oldu.
'Barış için Maç' sloganıyla oynanan dostluk müsabakasında Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, 15. dakikada Buyalskiy'nin golüyle öne geçti. Besedin, 28. dakikada skoru 2-0'a getirdi.
Galatasaray, 56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışından attığı golle farkı 1'e indirdi. Viktor Tsygankov, 80. dakikada maçın skorunu belirledi.
Galatasaray, bir sonraki maçında 18 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
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