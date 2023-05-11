Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Wilmar Barrios'un menajerinden transfer açıklaması

Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:21

Güncelleme: 11.05.2023 - 14:23

Beşiktaş'ın yeni sezondaki orta saha adaylarından biri olan Wilmar Barrios için menajeri konuştu.

Kolombiyalı futbolcunun menajeri Luis Felipe Posso, "Futbolda ve hayatta her şey olabilir. Wilmar, Zenit'te oynamaktan dolayı çok mutlu ama üst düzey bir takımdan teklif gelirse bunu düşünecektir" ifadelerini kullandı.

Wilmar Barrios

GÜNCEL DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Zenit ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro gösteriliyor.

Rus ekibinde bu sezon 27 maçta sahaya çıkan Wilmar Barrios, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.