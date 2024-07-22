Doue transferi olumsuz sonuçlanmıştı: Galatasaray'da rota yeniden Jelert

Galatasaray'da Guela Doue'nin transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotanın yeniden Elias Jelert'e döndüğü iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:40
Doue transferi olumsuz sonuçlanmıştı: Galatasaray'da rota yeniden Jelert
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Galatasaray, sağ bek transferinde uzun süre uğraş verdiği Guela Doue için mutlu sona ulaşamadı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, Doue'nin transfer gündemlerinden çıktığını açıkladı. Hatipoğlu, "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu noktalar zorlandığı için transfer uzadı. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Ancak gelinen noktada bu talepler artık Galatasaray Spor Kulübü'nün görüşmeleri sonlandırması gerektiği noktasına getirdi. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor" dedi.

ROTA YENİDEN JELERT

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Doue transferinde yaşanan bu olumsuzluğun ardından daha önce de girişimlerde bulunduğu Elias Jelert'e yeniden yöneldi. Sarı-kırmızılı takımın, Kopenhag forması giyen Jelert'in transferi için bu hafta temaslarına hız vermesi bekleniyor.

KOPENHAG AÇIKLAMIŞTI

Kopenhag, 21 yaşındaki Jelert için geçtiğimiz hafta, "Elias Jelert'in Galatasaray Sportif A.Ş.'ye olası bir transferi hakkında piyasada söylentiler ortaya çıktı. F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır" şeklinde bir açıklama yapmıştı.


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