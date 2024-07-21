Guela Doue'den Galatasaray'a kötü haber: Uçuş planı askıya alındı!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:17

Güncelleme: 21.07.2024 - 12:19

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Guela Doue transferinde beklenmedik bir pürüz çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan, kamp performansından memnun olduğu Guela Doue'nin takımdan ayrılmasına engel oldu.

Haberde, sağlık kontrolü için Doue'yi İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray'ın uçuş planını askıya aldığı ifade edildi.

GALATASARAY HABER BEKLİYOR

Öte yandan haberde, Rennes ve Doue ile anlaşan Galatasaray, imza için haber beklediği belirtildi.

Doue'yi ikna eden sarı-kırmızılılar ise Rennes ile süren uzun pazarlıkların ardından 6 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslarla masadan anlaşarak kalkmıştı.

OYUNCUNUN MAAŞI

İmzaların atılması halinde Fildişili oyuncu, sarı kırmızılı takımda 1.5 milyon Euro kazanacak.

Rennes altyapısında yetişen 21 yaşındaki sağ bek, A takımda toplam 35 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.