Guela Doue'den Galatasaray'a kötü haber: Uçuş planı askıya alındı!

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Guela Doue transferine, Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan'dan izin çıkmadığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:17
Guela Doue'den Galatasaray'a kötü haber: Uçuş planı askıya alındı!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Guela Doue transferinde beklenmedik bir pürüz çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan, kamp performansından memnun olduğu Guela Doue'nin takımdan ayrılmasına engel oldu.

Haberde, sağlık kontrolü için Doue'yi İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray'ın uçuş planını askıya aldığı ifade edildi.

GALATASARAY HABER BEKLİYOR

Öte yandan haberde, Rennes ve Doue ile anlaşan Galatasaray, imza için haber beklediği belirtildi.

Doue'yi ikna eden sarı-kırmızılılar ise Rennes ile süren uzun pazarlıkların ardından 6 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslarla masadan anlaşarak kalkmıştı.

OYUNCUNUN MAAŞI

İmzaların atılması halinde Fildişili oyuncu, sarı kırmızılı takımda 1.5 milyon Euro kazanacak.

Rennes altyapısında yetişen 21 yaşındaki sağ bek, A takımda toplam 35 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.


Guela Doue haberleri galatasaray haberleri rennes haberleri

İlgili Haberler

Sacha Boey'den Galatasaray taraftarını üzecek yanıt!

Sacha Boey'den Galatasaray taraftarını üzecek yanıt!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Brianna Fraser'ı transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Brianna Fraser'ı transfer etti
İngiliz kulüplerinin Barış Alper ısrarı: Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu

İngiliz kulüplerinin Barış Alper ısrarı: Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler