Dries Mertens: "2-0'dan vermememiz gerekiyordu"

Yayınlanma: 03.10.2024 - 22:38

Güncelleme: 03.10.2024 - 22:38

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dries Mertens "Buradan puan kaybederek ayrılıyoruz. Kasımpaşa'da olduğu gibi verdik maçı, iyiydik ama 2-0'dan vermememiz gerekiyordu." dedi.

Dries Mertens "Devam etmemiz gerekiyor. Ligde lideriz. Burada da 4 puanımız var. Maç maç bakmamız gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.