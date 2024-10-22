Dries Mertens: "Ben de artık bir taraftarım"
2022 Dünya Kupası'ndan bu yana Belçika Milli Takımı'na seçilmeyen Galatasaraylı Dries Mertens, kendisi için milli takım kariyerinin sona erdiğini söyledi.
Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Belçika Milli Takımı ile ilgili konuştu.
2022 Dünya Kupası'ndan bu yana aday kadroya davet edilmeyen Mertens, kendisi için artık milli takım döneminin sona erdiğini söyledi.
37 yaşındaki futbolcu, "Tedesco benimle konuştu ve bana durumu açıkladı. Gelip bana açıkladığı için çok mutlu ve minnettarım. Ama benim için artık her şey bitti, artık ben de bir taraftarım" dedi.
Milli takım konusunda yine de açık bir kapı bırakan deneyimli yıldız, "Eğer 10 kişi sakatlanırsa veya kimse uygun değilse Tedesco beni her zaman çağırabilir." sözlerini sarf etti.
Belçika Milli Takımı'yla 109 maçta sahaya çıkan Mertens, 21 kez gol attı.
Etiketler: #galatasaray #Dries Mertens #Belçika Milli Takımı
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