Dries Mertens, Galatasaray tarihine geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Ljubljana'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Mertens'ten tarihi bir gol geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 08:07
Dries Mertens, Galatasaray tarihine geçti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Stozice Stadyumu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-0 kazanan Galatasaray'da Belçikalı yıldız Mertens sarı kırmızılı takımın tarihine geçti.

Olimpija Ljubljana'ya karşı 48. dakikada topu ağlara gönderen Dries Mertens (36 yaş 94 gün), sarı-Kırmızılı ekibin tarihinde Avrupa kupası golü atan en yaşlı oyuncu olmayı başardı.


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