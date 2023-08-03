Dries Mertens: 'Gole çalışmıştık'

Yayınlanma: 03.08.2023 - 08:38

Güncelleme: 03.08.2023 - 08:38

Galatasaray'a Zalgiris karşısında galibiyeti getiren isim olan Dries Mertens, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Mertens maç sonrası açıklamasında mücadelenin hiç kolay geçmediğini söyleyerek, "Kolay değildi. Bir üst tura yükseldik ama bu maçtan çıkarılacak dersler var. Kaybetme lüksümüz yoktu." ifadelerini kullandı.

Attıkları golü daha önce çalıştıklarını belirten Belçikalı, "Bu gole daha önce çalışmıştık. Kerem ortaladı, top bana geldi ve güzel bir gol oldu." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki rakipleriyle ilgili ise Mertens, "Hazır olmalıyız bir sonraki tura. Hiçbir rakip kolay değil. Tüm takımlar iyi ve liglerinde şampiyon olmuş takımlar. Bize de yeni oyuncular geldi, onlarla birlikte çıkıp oynayacağız." diyerek açıklamalarını noktaladı.