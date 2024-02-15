Dries Mertens: 'Kolay olmadı'
Galatasaraylı Dries Mertens, Sparta Prag karşılaşmasının ardından konuştu. Mertens, 'Kolay olmadı' dedi.
Galatasaray'da Dries Mertens, 3-2 kazanılan Sparta Prag karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Belçikalı yıldız, "Kolay bir maç olmadı. Ancak mücadelemizi sonuna kadar verdik. Maçta her birimiz iyiydik ancak Muslera kesinlikle bizi mücadelede tutan isimdi." diye konuştu.
Göz Atın
Mertens, sözlerine, "Şut atmazsan, gol de atamazsın. Bu yüzden daha fazla şut atmamız lazım. Prag'daki maça iyi hazırlanmalıyız, kolay olmayacak. Çalışıp, gidersek turu geçebiliriz. Ancak Muslera kesinlikle bizi maçta tutan isim oldu." diye devam etti.
Yıldız futbolcu, son olarak, "Sahamızdaki atmosfer rakipler için kolay değil. Türkiye'de böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten harika bir taraftar baskısı var." sözlerini sarf etti.
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