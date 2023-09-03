Dries Mertens: 'Ligin kalitesi çok yükseldi'

Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:32

Güncelleme: 03.09.2023 - 09:32

Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Mertens, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Mertens yaptığı açıklamada, "İyi bir maçtı. Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra kazandık. Milli takımlara gidişler olacak, motiveydik ve kazandık." dedi.

Ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'nde neler olacağını göreceğiz. Güzel bir lig. Türkiye'ye çok iyi oyuncular geldi, ligin kalitesi çok yükseldi. Hazırlanacağız ve Kopenhag ile ilk maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.