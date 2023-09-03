Dries Mertens: 'Ligin kalitesi çok yükseldi'

Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Mertens, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:32
Dries Mertens: 'Ligin kalitesi çok yükseldi'
Abone Ol google-news

Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Mertens, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Mertens yaptığı açıklamada, "İyi bir maçtı. Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra kazandık. Milli takımlara gidişler olacak, motiveydik ve kazandık." dedi.

Ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'nde neler olacağını göreceğiz. Güzel bir lig. Türkiye'ye çok iyi oyuncular geldi, ligin kalitesi çok yükseldi. Hazırlanacağız ve Kopenhag ile ilk maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.


Player Alanı
Dries Mertens galatasaray gaziantep fk

İlgili Haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Oyun olarak iyi günümüzdeydik'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Oyun olarak iyi günümüzdeydik'
Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı!

Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı!
Galatasaray milli araya mutlu giriyor! Gaziantep FK 0-3 Galatasaray

Galatasaray milli araya mutlu giriyor! Gaziantep FK 0-3 Galatasaray

En Çok Okunan Haberler