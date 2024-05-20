Düğüm son haftaya kaldı

Fenerbahçe'den tarihi derbi zaferi...

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 20.05.2024 - 04:00
Düğüm son haftaya kaldı
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Sarı-Lacivertliler, 1 puan dahi alsa şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray’ı deplasmanda 54 bin taraftarının önünde 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 yendi. Fenerbahçe, SarıKırmızılılarla arasındaki puan farkını 3’e indirip şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Ligin son haftasında G.Saray deplasmanda Konyaspor’la, F.Bahçe ise evinde İstanbulspor’la karşılaşacak. Sarı-Lacivertlilere galibiyeti getiren gölü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Çağlar, Süper Lig kariyerinde ilk derbi golünü Galatasaray’a attı. Milli futbolcu, Lugano’dan 16 yıl sonra G.Saray’a gol atan F.Bahçe stoperi oldu.

YİNE KAVGA ÇIKTI!

Derbi öncesi olaylar daha maça 1.5 saat kala iki takım futbolcuları arasında başladı. G.Saraylı ve F.Bahçeli futbolcular, zemini kontrol etmek için sahaya çıktı. F.Bahçeli tüm oyuncular, kendi taraftarlarının bulunduğu alana doğru gitti. Mert Hakan Yandaş ise taraftar grubu ultrAslan’ın yoğun şekilde bulunduğu kale arkası tribüne doğru yürüyüp F.Bahçe armasını öptü. Bunun üzerine önce Kerem Aktürkoğlu sonra Abdülkerim, Mert’in üzerine yürüdü itişmeler başladı. Ardından F.Bahçeli futbolcular da G.Saraylı oyuncuların ve takım arkadaşlarının yanına koştu. Araya girenler olsa da Abdülkerim ve Mert Hakan arasındaki gerilim soyunma odasına giden tünelde de sürdü.

HAKEME KIRMIZI KART TEPKİSİ

Maçın 12. dakikasında Djiku’nun Torreira’nın yüzüne müdahalesi sonrası saha karıştı. İki takım oyuncuları itişirken G.Saray, kırmızı kart bekledi. Hakem Arda Kardeşler, Djiku’ya sarı gösterdi. 21. dakikada Djiku’nun Torreira’ya arkadan temasında Kardeşler, F.Bahçeli futbolcuya ikinci sarıdan kırmızı gösterdi. Sarı-Lacivertliler, Djiku’nun teması olmadığını belirtip itiraz etti, karar değişmedi. F.Bahçe cephesi ayrıca Barış Alper’in ve Kerem Demirbay’ın ayağa basmalarında Kardeşler’in kart vermemesine isyan etti.


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