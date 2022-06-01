Dünya 1 numarası Iga Swiatek, Fransa Açık'ta son 4'e kaldı
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, 2020 yılında kazandığı Fransa Açık'ta (Roland Garros) ABD'li rakibi Jessica Pegula'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 11 numaralı seribaşı Jessica Pegula'yı 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, 2020 şampiyonu Swiatek ile Roland Garros'daki ilk çeyrek finaline çıkan Pegula karşılaştı.
Swiatek, 1,5 saat süren maçı 2-0 (6-3, 6-2) kazanarak yarı finalde 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'nın rakibi oldu.
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